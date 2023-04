Kédougou: Le Ministre Mamadou Saliou Sow et le Fond de Solidarité Nationale au chevet des couches vulnérables

Une grande première dans la région, les locaux du conseil départemental de Kédougou ont refusé du monde ce samedi 1er avril 2023, lors de la cérémonie de distribution de kits alimentaires aux familles vulnérables, en présence de l’ensemble des élus locaux de la région, à savoir les 19 maires et les 03 présents de conseils départementaux. Le président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow, par ailleurs ministre chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance auprès du ministre de la justice, a réussi à mobiliser les familles vulnérables à travers le service départemental de l’action sociale et l’ensemble des élus de la région.





Une série d’activités réalisées par le conseil départemental, en collaboration avec le centre humanitaire d’aide et de secours du roi Salmane d’Arabie Saoudite, s’inscrit dans le cadre de l’équité territoriale et sociale. Le don est composé notamment de 6 mille litres d’huiles, de 06 tonnes de sucre et de 30 tonnes de riz à 600 bénéficiaires dans les 03 départements de la région, dont 200 par département.





En outre le conseil a aussi réceptionné un véhicule 4×4 Nissan et 10 tonnes de sucre, offert par un partenaire Petewol mining company (PMC) de mako et a aussi procéder à la distribution des frais de formalisation de 10 groupements de femmes afin d’avoir accès aux fonds de crédits du ministère de la microfinances et de la solidarité nationale.





Le président de l’association des maires Mamadou Yero Ba et Moussa Danfakha porte-parole des présidents de conseils départementaux ont tous salué la franche collaboration de leur collègue Mamadou Saliou Sow. Selon eux, c'est un fédérateur des forces vives de la région pour accompagner l’ensemble des projets du chef de l'État. Ainsi ils ont saisi cette occasion pour faire un plaidoyer auprès du directeur général de la solidarité nationale pour un accompagnement des événements religieux de même que les victimes d’incendie dans la région. Il s'engage tous à travailler main dans la main avec le ministre Mamadou Saliou Sow pour le développement de la région et la réussite du parti.





Le Directeur général de la solidarité nationale a salué la forte mobilisation de la population de Kédougou à travers cette journée de solidarité et de partage. Il a aussi rendu un vibrant hommage au président du conseil départemental Mamadou Saliou Sow pour la qualité de l’organisation et de la mobilisation. Il a aussi rassuré que les demandes formulées par les élus seront bien traitées et trouveront une suite favorable. Il est revenu également sur les deux types de financement à travers la banque mondiale et les fonds de la solidarité nationale (FSN) pour montrer l’importance qu’attache le chef de l’état Macky Sall à l’équité sociale.