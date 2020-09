Kédougou: Le ministre Moussa Baldé veut tirer les jeunes de l’orpaillage vers l’agriculture

« Pour tirer les jeunes de l’orpaillage vers l’agriculture, il faut mécaniser le secteur. C’est pourquoi, le président Macky Sall a entrepris un vaste programme de mécanisation adéquat et durable de l’agriculture au Sénégal » a dit Moussa Baldé en tournée dans la région de Kédougou.







En visite dans les champs du conseil régional de la jeunesse pour la première fois dans l’histoire, Moussa Baldé s’est dit satisfait des surfaces emblavées qui sont passées de 2 hectares l’année dernière à 192 hectares pour la présente campagne grâce aux 2 tracteurs offerts aux jeunes.





Aussi pense-t-il, il faut des tracteurs et des motoculteurs partout pour que les jeunes puissent faire de Kédougou une région agricole.





Ousmane Woury Soumaré, le président du conseil régional de la jeunesse qui s’est félicité de la visite du ministre qu’il qualifie d’historique, a expliqué qu’il va falloir que les jeunes restent dans l’agriculture pour participer activement à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.





Au constant des résultats obtenus grâce aux intrants, aux semences et à la bonne pluviométrie, le ministre s’est engagé à doter les producteurs de fonio, de mil, de maïs et d’arachide de plus de moyens en matière de tracteurs et de motoculteurs.