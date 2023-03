Kédougou : le trafic sexuel en chiffres

Une étude menée par des ONG et des universités anglaises et américaines, reprise par L’Observateur, révèle que la région aurifère de Kédougou compte officiellement 1500 prostituées. L’enquête précise que 280 d’entre elles sont victimes de trafic sexuel grave.



La même source révèle que 68% des concernées sont de nationalité nigériane et 55% ont confié avoir subi des violences domestiques et/ou conjugales. L’étude montre que les femmes ayant vécu dans la pauvreté sont deux fois plus exposées tandis que celles qui ont subi des violences sexuelles durant leur enfance s’avèrent huit fois plus vulnérables.



L’enquête s’est concentrée sur les sujets de 18 à 35 ans.