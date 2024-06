Kédougou : Les pluies utiles sont tombées avec 60 mm à Madina Baffé

Avec 60 mm d'eau recueillis hier dans la seule commune de Madina Baffé, les premières pluies utiles annonçant le début de l'hivernage sont tombées hier. Et 49,3 mm et 35 mm d'eau ont été enregistrés respectivement à Laminya et Missira Sirimana, et un peu plus de 33 mm à Mako et à Khossanto. Ailleurs, les postes pluviométriques titillent les 20 mm.







Avec la précocité des pluies notée dans la région cette année, l'installation de l'hivernage semble effective dans le sud-est du pays.





Pour l'heure, les agriculteurs s'affairent autour des préparatifs des champs. Pour ce qui est du matériel et des intrants agricoles, la mise en place se poursuit sous la vigilance de la police et de la gendarmerie.