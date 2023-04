Kédougou : Mouvement d’humeur des employés du barrage hydroélectrique de Sambangalou

Les activités de construction du barrage hydroélectrique de Sambangalou ont été perturbées ce lundi. Et pour cause les employés réclament de meilleures conditions de travail. Ils ont ainsi imposé un blocus sur la route qui va du croisement de Samba Ndiaye au barrage de Sambangalou. Très remontés contre les responsables de Afri-RH, le cabinet qui est en charge la gestion du personnel et du recrutement pour le compte de Vinci, les employés ont tenu à dénoncer les « dures conditions de travail » auxquelles ils sont confrontés.







Le porte-parole du jour Pape Etienne Diouf s’est d’emblée désolé du silence qui entoure le retard noté dans le retour des contrats qui devraient être paraphés par l’inspection régionale du travail avant d’ajouter : « Aujourd'hui nous vivons dans des conditions déplorables. Il y a un déficit de communication au sein de ce projet. Les breaks qui avaient été annoncés ne sont pas effectifs, les indemnités de logement, les primes de risque entre autres ».





Le responsable de Afri-RH que Seneweb a rencontré n’a pas souhaité répondre à nos questions. Moctar Ba préfère laisser le soin à ses supérieurs à l’occasion de leur arrivée à Kédougou mercredi prochain, d’apporter toute la lumière autour de ces questions qui agitent les employés au sein du site de Sambangalou.