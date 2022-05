Kédougou : Pour réclamer de l’électricité, les populations imposent un blocus sur le pont de Mako pendant plusieurs heures

Grincement de dents des populations de Mako, localité située dans la commune de Tomboronkoto, département de Kédougou. Elles ont imposé un blocus sur la RN7 pendant près de 12 heures de temps pour exiger des autorités l'électrification de leur village.





Le trafic routier sur la route nationale n°7 à hauteur du village de Mako a été perturbé hier samedi. Très tôt le matin, aux environs de 3 heures, les populations de ladite localité ont imposé un blocus sur le pont du fleuve Gambie reliant de part et d’autre le village, pour exiger l’électrification de leur village. Le président des jeunes du village qui dirigeait cette manifestation soutient que c’est inadmissible qu’ils vivent une telle situation en ce 21ème siècle. Ibrahima Diallo d’ajouter « Depuis nos arrières grands parents, le village n’a pas connu du courant. Nos papas sont nés dans l’obscurité. De même que nous et nos enfants. Ici à Mako, pour boire de l’eau fraiche il faut acheter le sachet de glace à 500F CFA. Où sommes-nous? Nous n’accepterons plus cet état de fait » vocifère-t-il .





Devant la détermination des populations à maintenir ce blocus, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Kédougou ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui avaient brûlé des pneus et des arbres sur l’asphalte. Au cours de cette course-poursuite, six jeunes ont été interpellés par les hommes en bleu. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés dans la soirée aux environs de dix heures.