Kédougou, Saly, Dahra : Le triangle de la Délinquance au Sénégal

À cause de leurs potentialités, certaines zones sont plus criminogènes que d’autres. Saly, Dahra Djolof et Kédougou, à cause respectivement du tourisme, du bétail et de l’exploitation minière, sont les trois zones les plus écumées par les délinquants.



Selon Le Quotidien, cette cartographie de la délinquance du Sénégal a été dessinée par l’Agence de sécurité de proximité qui essaie de régler cette question sécuritaire en signant des contrats locaux de sécurité de proximité (Cls) avec une quinzaine de collectivités locales.



C’est dans ce cadre qu’un Comité départemental de développement s’est tenu en début de week-end à la mairie de Saly en présence du sous-préfet, du Directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp) et du maire de Saly avec les services concernés pour discuter des contours de ces Cls.



Pour endiguer cette délinquance au niveau des localités citées, l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp) va bientôt signer des Cls avec ces collectivités locales. Le niveau de délinquance étant très accru dans cette zone balnéaire du fait du tourisme, ce comité va aider à établir une politique locale de sécurité.



Car, le taux de prévalence de la délinquance générale est d’environ 30% allant des agressions, des viols, des violences conjugales. Sur un échantillon de 1000 ménages, plus d’une centaine auraient subi un acte de délinquance.



Le diagnostic local de sécurité permet de distinguer les principales problématiques ren­contrées sur le territoire dans l’objectif de rédaction du Cls, en identifiant les problèmes et la manière de les appréhender pour les traiter.