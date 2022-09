Kédougou : Une collision entre un camion et un mini car fait 5 blessés dont 2 graves

Les populations de la région minière du pays sont sous le choc. En cause, une collision entre un camion citerne vide et un véhicule de transport en commun type mini car occasionnant 5 blessés dont 2 graves, 3 légers. L'accident s'est produit dans la soirée du mardi 13 septembre aux environs de 20 heures à hauteur de la station d'essence EDK. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers en compagnie des limiers du commissariat central de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour transporter et assister les blessés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. La police qui a procédé aux constatations d'usage, a ouvert une enquête pour déterminer les véritables circonstances de l'accident.

Ousmane Ndiaye (correspondant) Tambacounda