Kédougou : une nouvelle arrestation dans l’affaire du bébé jeté dans un puits

Après la coépouse de la mère de la victime, un deuxième suspect a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur le bébé de sept mois retrouvé mort dans un puits.



Il s’agit, selon le journal Libération, d’une voisine de la famille, réputée proche de la coépouse de la mère de l’enfant décédé.



Le bébé en question se nomme Lassana Wagué. Il avait disparu jeudi 10 mars dans la soirée.



Sa mère, Aminata Sow, revenant de la boutique, s'est rendu compte que son enfant qui dormait dans sa chambre n’était plus sur place.



Elle alerta alors le village et informa la gendarmerie. Le corps sans vie du nourrisson sera retrouvé dans un puits du village.



Premier suspect de l’affaire, la coépouse d’Aminata Sow a été arrêtée et placée en garde à vue. Elle entretenait des relations orageuses avec cette dernière.