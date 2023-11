Kédougou : une redoutable bande, auteur de plusieurs attaques et d’un viol collectif, neutralisée

Les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda viennent de démanteler une bande de 8 personnes dont un vieux de 62 ans et son fils spécialisée dans les cambriolages, attaques à main armée et viol collectif. Le gang a braqué le 1 novembre dernier plusieurs passagers sur la route menant à Itato avant de blesser trois individus dont un pêcheur qui s'en est tiré avec une fracture de la clavicule et une plaie ouverte à la tête. Les membres, tous des étrangers sont déférés au parquet de Kedougou.











Depuis quelque temps, il a été constaté une série d'attaques à main armée, d'agression et d'un viol collectif dans le périmètre communal de Kedougou, à Saraya et Bantaco. Une region stratégique pour les malfaiteurs qui disposent de multiples voies d’entrée et de sortie. Des routes qui donnent sur plusieurs pays dont la Guinée m et le Mali.





Les hommes du commandant Ndiaye sont entrés en action et se sont lancés aux trousses des malfaiteurs. Après recoupements, investigations et filatures, ils ont eu une piste sérieuse qui les a menés aux lieux où se terraient les malfrats. Ces brigands s’activaient dans le cambriolage et les attaques à main armée, ces derniers jours.





De sources proches de l'enquête, la bande a été démantelée trois jours après l'attaque perpétrée à Itato sur d'honnêtes citoyens qui se rendaient à leur lieu de travail le 1 novembre vers 5 heures du matin, par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda qui s'est saisie du dossier.





Leur modus operandi, consistait à dérober lesdits engins à deux roues pour se mouvoir à la sortie de Kedougou, Saraya et le site d'orpaillages de Bantaco, afin d’y commettre leurs forfaits. Les malfaiteurs ciblaient notamment des commerçants d'or et autres individus qui pouvaient les rapporter de l'argent.





Au total, 8 personnes ont été interpellées, à savoir D. K, M D B, M C D, S B, C O D, E S D, Y T, M D D. Les malfrats avaient même interpellé une jeune fille travaillant dans un bar alors qu'elle rentrait chez elle à Kedougou à sa descente. Elle a été sommée de descendre de la moto quelle avait empruntée. Elle passera un sale quart d'heure entre les malfrats qui l'ont violée à tour de rôle. Ils ont même filmée leurs ébats avec la jeune fille.





D’après nos sources , une perquisition faite à leurs domiciles respectifs dans un village de Bandafassy et au quartier Tonghory de la commune de Kedougou, a permis de saisir un impressionnant arsenal.





On peut noter, entre autres, un fusil de calibre 12, une paire de cisailles, un arrache-clou, un câble métallique servant de fouet, des coupe-coupe, des couteaux poignards, des marteaux, des gourdins, des barres de fer, une lampe-torche, une dizaine de téléphones portables et leurs puces, des motos Jakarta et de grosses cylindrées.





Certains téléphones et motos ont déjà été restitués aux légitimes propriétaires qui avaient déposé plainte. D'autres matériels saisis sont consignés aux fins de scellé dans le cadre d’une enquête ouverte par la section de recherches de Tambacounda dont le travail a été salué par les populations qui commençaient à s'inquiéter.





A la fin de leur période de garde à vue, ils ont été déférés hier devant le Procureur de Kedougou, Baye Thiam, pour association de malfaiteurs, viol collectif, vols en réunion avec violence commis la nuit avec escalade, effraction, usage d’armes blanches, d’armes à feu et de moyens de locomotion entre autres.