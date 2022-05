Kédougou / Usine d'exploitation d'or Afrigold : frustrées et déçues, les populations de Kolia, bloquent l'accès de l'usine.

Les populations de Kolia ont manifesté leur amertume à l'égard de la société d'exploitation Afrigold, en prenant d'assaut l'usine d'exploitation ce lundi 9 mai 2022.

Ce bras de fer fait suite aux doléances et promesses faites aux jeunes et jusque là non tenues. Ces doléances ont été soumises en audience publique au mois de novembre 2021 à Saraya, en présence des autorités administratives et territoriales du département.

Un manque de volonté a été constaté par la société minière autour de quelques points de revendications, notamment : la réhabilitation du pont reliant Kolia et Franding, l'achèvement des travaux de la case de santé de 3 pièces, entamée en 2017, la réalisation d'un foyer des jeunes et l'amélioration des conditions de travail des employés, entre autres.

Ces derniers dénoncent les agissements de la société minière qui sont contraires à la législation, à savoir, le refus d'établir des contrats de travail avec les employés, le refus d'accorder des congés de travail aux employés, l'absence totale d'une couverture médicale des employés pour ne citer que cela. Ils exigent également la réhabilitation de la forêt, car une grande partie a été dégradée par l'entreprise.

Nous avons tenté d'avoir la version de la société, sans succès..