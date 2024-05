Kehinde Wiley, initiateur de Black Rock Sénégal, accusé de viol par un homme

L’artiste peintre afro-américain Kehinde ` est accusé de viol. Les accusations ont été rendues publiques via la plateforme Instagram par l’artiste ghanéen Joseph Awuah Darko, la présumée victime. Sauf que M. Wiley a nié toutes ces accusations. D’après lui, la relation sexuelle, qui date de trois ans avec son accusateur, était consentie.















L’artiste à la renommée internationale Kehinde est connu grâce à ses œuvres vibrantes à grande échelle et ses scènes représentant la communauté afro-américaine contemporaine et la diaspora africaine. Il est l’initiateur du Black Rock Sénégal. Un projet de résidence qui accueille plusieurs artistes internationaux à Dakar pour une période allant d’un à trois mois, organisé depuis 2019.













En 2018, Kehinde Wiley est devenu une star planétaire de l’art contemporain. Il a eu l’honneur d’être invité par le 55e président des États-Unis, Barack Obama, à peindre son portrait officiel pour la Smithsonian National.





Actuellement, M. Wiley vit et travaille entre Dakar, Lagos et New York.