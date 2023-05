Ken Bugul : De la jambe cassée en Algérie à la danse du twist

Avant d’être un loisir ou une activité économique, le sport est avant tout un facteur de vie. Mais il faut de la volonté, de la résilience. L’écrivaine Ken Bugul en a eu une heureuse expérience, il y a quelques années. « J’ai eu la jambe cassée en Algérie et tout le monde pensait que c’était fini. L’hôpital de Malte a dit : vous allez payer 3 millions, on va vous mettre une prothèse. Mais je n’ai jamais mis de prothèse », a-t-elle révélé lors d’une conférence, mercredi à l’Ucad sur le thème ''déconstruire la fatalité : une vie, une œuvre''.





L’auteure du Baobab fou s’est appuyée sur le sport pour non seulement se remettre mais aller au-delà de ce qu’on pensait être les limites. « Tous les jours, je fais 10 mètres, 100 mètres, 300 mètres, 400 mètres, je marche 5 kilomètres, je reviens à pied. Et depuis lors, vous avez vu, je porte même des talons. Et même dans le film twist à Bamako, vous me voyez danser le twist. C’est donc la volonté, la curiosité, la culture générale qui font avancer ».





Cette volonté de vivre est sous-tendue par une soif inextinguible de savoir, de découverte. Pour se cultiver, Ken Bugul lit le Coran, la bible, le talmud. Elle lit Confucius et le dalaï-lama, bref tout. Pour elle, le développement humain n’est pas une question de famille d’origine ou de diplôme obtenu, c’est de l’ouverture. « C’est une dynamique permanente. Refusez les acquis, ouvrez-vous au monde, soyez curieux ».