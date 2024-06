Keur-Ayip : 30 kg de cocaïne d’une valeur de plus de 2 milliards de FCFA saisis par les douaniers

Encore un coup de filet réalisé. Selon un communiqué signé par la Division de la communication et des relations publiques des Douanes, les agents de la Brigade commerciale de Keur-Ayip, Subdivision de Kaolack, Région douanière du Centre ont effectué, ce samedi 1er juin 2024, une saisie de trente (30) kilogrammes de cocaïne à bord d’un véhicule de type HUNDAI SANTAFE immatriculé à l’étranger. «La drogue était dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule » font-ils savoir.





Ils renseigne que ledit véhicule, en provenance d’un pays limitrophe du Sénégal, a été passé au scanner portatif, un outil de contrôle non intrusif acquis dans le cadre du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD) et mis à la disposition des unités pour plus d’efficacité dans la recherche et la répression du trafic de produits illicites. Ce dispositif de contrôle a permis de déjouer le modus operandi ingénieux que les trafiquants ont ainsi utilisé pour tromper la vigilance des agents.





« La contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à deux milliards quatre cent millions (2. 400.000. 000) de francs CFA. Les convoyeurs (un chauffeur et son accompagnant) ont été mis aux arrêts. La procédure suit son cours. L’unité a, dans la même opération, saisi trois (03) fusils de fabrication artisanale à hauteur de Boumbény (Médina Sabakh), à quelques encablures de la frontière avec la Gambie », ont-ils souligné dans le document reçu, ce dimanche 2 juin.





La Division de la communication et des relations publiques des Douanes de rappeler que la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip avait récemment saisi 13 kg de cocaïne.









De plus, au titre de la lutte contre le trafic de chanvre indien, sur les 300 kg saisis entre janvier et fin mai 2024 par la Subdivision de Kaolack, les 105 kg ont été saisis par ladite Brigade.