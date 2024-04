Keur Gorgui : L’arnaqueur, l’élève, les incantations et le coffre-fort des parents…





Escroquerie à l'art divinatoire ! Tel est accusé le ressortissant guinéen, C. O. Gnabaly. Il aurait envouté une élève qu’il a interpellé devant son école. Ensuite, il lui demandé d’aller chercher de l’argent et des bijoux de valeur dans le coffre de ses parents. Déféré, hier lundi 22 avril 2024, devant le procureur de la république de Dakar, le mis en cause est placé sous mandat de dépôt.









Les parents de la fille, M.K, élève dans une école privée de la place, ont eu de la chance. Leur coffre-fort a failli disparaître. N’eut était la vigilance de la mère, la fille allait remettre la boîte à un arnaqueur.













L’histoire s’est déroulée, ce jeudi 18 avril 2024, à la Cité Keur Gorgui. Et c’est l’ivoirien, K. Y. Patrick, qui avait alerté les éléments de police de Dieuppeul. Il déclare que sa fille M. K, qui revenait de l'école, a rencontré un homme qui a tenté de l’arnaquer. Dans ses dépositions, le plaignant explique que le mis en cause a fait croire à la fille qu’une dame lui avait jeté un mauvais sort. Il lui a proposé de formuler des prières pour faire disparaître ce sort. Pour ce faire, l’homme a demandé de l’argent à la fille. Cette dernière lui a signifié qu’elle ne détenait qu’un billet de 500 Fcfa qu’elle lui a remis. Ne s’en contentant pas, le garçon a fouillé son sac à dos sans trouver d’autres numéraires. C’est ainsi qu’il lui a demandé si elle ne gardait pas de l’argent chez elle. La jeune fille a affirmé détenir la somme de 70 000 de Fcfa dans une boite à son domicile.













C’est la partie la plus folle. Il lui a demandé d’aller récupérer la boîte. Selon le père de famille, sa fille avait refusé de lui remettre cette somme. Le garçon a pris un sachet d’eau, a récité des incantations et mouillé la main de sa fille qui a perdu toute conscience. Elle a subitement accepté de le conduire à son domicile afin de prendre de l’argent et des bijoux qu’ils gardent à la maison. Arrivés à hauteur de la Senelec, le voleur s’est arrêté, en lui demandant d’amener tout qu’elle peut afin qu’il puisse briser le sort. Affichant une mine affreuse, raconte le vieux, la fille est arrivée à la maison en tremblant. Sa mère l’a interrogé, elle lui a rapporté ses échanges avec l’homme qu’elle a rencontré dans la rue.





Rapidement, sa maman lui a versé de l'eau bénite. La demoiselle a repris ses esprits. Elle leur a montré le garçon qui l’attendait à quelques mètres de la maison. Le suspect a été arrêté avec l’aide du voisinage. Il a été lynché avant l’arrivée des éléments de la brigade de recherches du commissariat de Dieuppeul.













Conduit au poste, C. O. Gnabaly, 29 ans, guinéen, résidant à Yeumbeul, a contesté avoir demandé à la fille de lui remettre les bijoux de ses parents. Il s’est expliqué, soutenant qu’il était venu au Sacré-Cœur pour trouver du travail. Il a croisé la fille dans la rue. Il lui a demandé de quoi acheter à manger. Comme, elle n’avait pas assez d’argent par devers elle, la fille lui a demandé de le suivre à la maison. Une explication qui n’a pas convaincu les enquêteurs qui l’ont présenté au maître des poursuites.