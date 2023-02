Keur Massar : Déjà en prison, un lutteur cité dans le braquage qui a conduit au meurtre d’un vigile

Le lutteur P. Y., alias Garmi 2 risque gros. Il a été cité, outre les délits d’association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit effraction et tentative de vol de bétail, dans l’affaire du vigile nommé Mbar Faye, alias Mbeur, tué par balle par un des 8 cambrioleurs encagoulés, qui avaient tenté de braquer une quincaillerie, durant la nuit du 27 au 28 janvier, au quartier Grand-Médine de Keur Massar, informe Les Echos.



En cavale, le jeune lutteur en activité a été filmé par une caméra de surveillance à son retour de la Gambie. Avant d’être interpellé au quartier El Hadji Pathé par les éléments du commissariat d’arrondissement de Jaxaay, qui étaient à ses trousses.



Garmi 2 avait entraîné dans sa chute son principal acolyte, Sidath S, né en 2004, ainsi que 2 présumés receleurs du gang, M. Sylla alias Ndama, réparateur de téléphones, et M. Traoré, présenté comme un entrepreneur.



Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, Garmi 2, auteur d’une vingtaine de cambriolages, avait fini par passer aux aveux. Mais, c’est au cours des investigations qu’il sera découvert qu’il avait participé au braquage raté de la quincaillerie à Keur Massar. Un cambriolage qui avait abouti à un échange de tirs entre gendarmes et braqueurs après que ces derniers ont abattu par balle le vigile Mbeur.



Garmi 2 risque d’être extrait et livré aux hommes du major Abdoul Aziz Kandji de la Brigade de recherche (Br) de Keur Massar, qui pilotent l’enquête sur le meurtre du vigile.