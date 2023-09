Keur Massar: Des nervis armés sèment la terreur, les habitants accusent deux promoteurs privés

Les habitants du quartier de la cité des enseignants de Tivaouane peulh dans le département de keur massar vivent dans la psychose. Pour cause, des hommes armés agressent les résidents. Selon ces habitants, cités par la RFM? “ces malfaiteurs sont recrutés par Mousso Dia et Mama Dia, deux promoteurs privés qui veulent de force s’accaparer 65 parcelles dans la cité”. Chose que les populations ont refusé.