Keur Massar et Tivaouane Peulh: Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé, 108 individus interpellés (gendarmerie)

Dans le cadre de la lutte contre les agressions et destinée à mettre un coup d’arrêt à la recrudescence du trafic de chanvre indien dans la banlieue dakaroise, la Légion de Gendarmerie Ouest a mené une vaste opération de sécurisation samedi entre 17 heures et 20 heures.







Ainsi, 275 éléments des unités territoriales et mobiles de Dakar ont été déployés à Tivaouane Peulh et Keur Massar où plusieurs quartiers dont Baol, Darou Salam, Wakhal Diam, Namora et Mtoa ont maillé par cet impressionnant dispositif. Selon une source de Seneweb, la gendarmerie nationale avait engagé des formations d’élite de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), du Groupe d’Intervention de

la Gendarmerie Nationale (GIGN) et du Groupe Cynophile de la Gendarmerie

(CYNOGROUPE).





La descente des pandores s'est soldée par l'interpellation de 108 individus dont 04 pour détention et port d’armes blanches, 09 pour détention et usage de chanvre indien et 95 pour identification. Les hommes en bleu ont également mis la main sur des armes constituées de coupe-coupe, de pistolet artisanal et de marteaux. Et l'opération de sécurisation a permis de récolter 324.000 F Cfa au titre des amendes forfaitaires.





" Un nouveau réseau de trafiquants de faux billets démantelé à Keur Massar "





La gendarmerie nationale a réussi un grand dans le cadre de cette vaste opération de sécurisation pour restaurer la sécurité et la confiance des

populations. Selon des informations livrées à Seneweb par la Division communication, un autre réseau de trafiquants de faux billets de banque a été démantelé au quartier Mtoa à Keur Massar. Ainsi, 860.000 Fcfa en fausses coupures de 10.000 ont été saisis ainsi que des imprimantes multifonctions et ordinateur portable servant à la contrefaçon.





A noter que le Haut de Commandant de la Gendarmerie envisage d'intensifier ce type d’activités opérationnelles dans tous les secteurs relevant de sa compétence