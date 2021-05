Keur Massar : Les 133 délégués de quartier en colère

Les délégués de quartier de la commune de Keur Massar, au nombre de 133, s’inquiètent sur leur sort depuis l’annonce du découpage administratif avec l’érection de leur localité en département. Selon L’AS, ils ont tenu hier un point de presse pour étaler leurs difficultés, notamment le non-paiement de leurs indemnités par la Ville de Pikine. Ce, malgré les instructions du chef de l’Etat, Macky Sall, au cours d’une audience au palais de la République.



Ces auxiliaires de l’Etat exigent, par la voix de leur président Assane Fall, le paiement de leurs indemnités spéciales avant l’installation des Délégations spéciales. Selon M. Fall, seuls 17 délégués perçoivent à la Ville de Pikine et les 116 autres broient du noir. Ces délégués de quartier sollicitent également la révision des limites Sud du département.



Ils souhaitent que le département soit délimité au sud par le chemin de fer ou l’autoroute à péage tout en évitant la division des quartiers entre deux communes, surtout les quartiers traditionnels. Ils proposent les dénominations suivantes : Département de Keur Massar et Communes Keur Massar Ouest, Keur Massar Est. Par ailleurs, les délégués saluent le démarrage des travaux de l’autopont et ceux de la seconde phase du PROGEB.