Keur Massar : Les atroces détails d'un viol suivi de meurtre

Modou Ndiaye et sa bande ont été attraits, hier, devant la barre de la chambre criminelle.Ils risquent des peines allant de 20 ans de travaux forcés à la réclusion à perpétuité.Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, meurtre avec actes de torture et de barbarie, viol collectif…Selon Rewmi Quotidien, la bande à Modou Ndiaye avait violé et tué la dame Ndèye Sokhna Lô. C'était à Keur Massar.Leur acte odieux commis, la victime a été trainée en divers endroits du bâtiment, la tête trempée dans une fosse septique.Après des recherches, les pandores ont découvert la victime abandonnée dans une maison en construction.