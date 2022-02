Keur Massar Nord: Arrestation du faux gendarme et racketteur des commerçants guinéens lors de la première vague de Covid

D’après les Echos, Il a fallu presque trois ans de traque intense aux gendarmes de la brigade territoriale de Keur Massar pour coincer le très recherché faux gendarme et racketteur des commerçants guinéens. D. Sidibé, agent de sécurité de profession, a été démasqué, appréhendé et lynché, puis livré aux hommes en bleu.

Le faux gendarme en service à la brigade territoriale du département de Keur Massar et racketteur des commerçants guinéens établis au quartier Darou Missette de Keur Massar Nord, est tombé. Une arrestation qui a pu se réaliser grâce à l’implication des habitants de la localité.

Les Guinéens ciblés depuis 2020, accusés de violer l’état d’urgence durant la 1ère vague de Covid-19

C’est au cours de la première vague de la pandémie à coronavirus en 2020 que le présumé imposteur a commencé ses agissements délictuels. Mais, sachant que peu de commerçants guinéens sont imprégnés des lois et règlements du pays, D. Sidibé les cible et les traque jusque dans les recoins du quartier. Et quand l’agent de sécurité se présente devant un ressortissant guinéen, il se fait passer pour un gendarme de la brigade de Keur Massar et déclare agir sous les ordres du commandant de brigade en question. Il opère seul en civil dans les rues de la cité et détient presque tout l’arsenal nécessaire, histoire de pouvoir mener à bien sa mission de service commandé. Mieux, il porte un masque à l’effigie de la maréchaussée, un ceinturon autour de la taille, une arme à feu bien visible, mais factice, et une paire de menottes.

Les commerçants guinéens ignorent tout des pratiques d’arnaque du «gendarme» en question et se plient à ses quatre volontés sans broncher. Quand celui-ci franchit le seuil de leur boutique, il affiche de grands airs, promène le regard dans les rayons de vente et leur colle des infractions aux mesures restrictives liées au protocole sanitaire de la pandémie à Covid-19. Des restrictions qui tournent autour de la vente illégale de pain dans la boutique, du défaut de port de masque de protection ou plutôt de la violation de l’heure de fermeture de leur échoppe pour cause de couvre-feu. Et si les commerçants récalcitrants implorent sa mansuétude, il fixe très haut la barre du montant de la contravention et joue à se faire désirer. Il accroche plusieurs ressortissants guinéens à son tableau de chasse en leur soutirant beaucoup d’argent.

Les dépositions sur procès-verbal des commerçants victimes et les montants d’argent soutirés

C’est ainsi qu’il a réussi à soutirer 150.000 au commerçant Abdou Diallo, 70.000 à Boubacar Sy, 50.000 à Amadou Sow et 38.000 à Mamadou Saliou Diallo. Ces derniers ont expliqué avec force détails leurs mésaventures respectives. Les trois premiers nommés soutiennent avoir été dépouillés dans leur boutique par le faux gendarme. Tandis que Mamadou Saliou Diallo, vendeur ambulant de pain, indique avoir été intercepté dans la rue avec son chariot de baguettes de pain, puis giflé, avant d’être embarqué à bord d’un véhicule. Mais, arrivé à hauteur du district sanitaire de Keur Massar, à côté de la brigade, le racketteur met la pédale douce et lui réclame la somme de 50.000 frs pour le libérer.

Le faux gendarme démasqué dans le quartier, rattrapé, lynché et livré aux pandores

Selon la source, les victimes ont fini par découvrir les agissements de l’imposteur. Quand ils l’ont aperçu à nouveau dans leur quartier, ils l’ont aussitôt identifié et interpellé. Mais, ce dernier fait la sourde oreille et tente de filer à l’anglaise. Il est vite pris en chasse, rattrapé, lynché et livré aux gendarmes. Qui ont déféré au parquet le mis en cause pour usurpation de fonction et extorsion de fonds portant sur la somme de 308.000 francs au préjudice de commerçants.









Au cours de son face à face avec les enquêteurs, il a déclaré avoir acheté la paire de menottes à 2000 francs à Colobane, mais s’est gardé d’expliquer la provenance du reste de son armada de racket. Il exerce le métier d’agent de sécurité, assume son statut de sans domicile fixe (Sdf) et se sert comme couchette à la belle étoile des lits exposés en bordure du rond-point Dominique de Pikine.