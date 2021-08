Keur Massar : Pastef réclame un audit du projet de lutte contre les inondations

Les responsables du Pastef de Keur Massar ont dénoncé la mauvaise gestion du régime de Macky Sall du projet de lutte contre les inondations. Alassane Touré et Ousmane Kébé pensent que le Président Macky Sall et son gouvernement font du pilotage à vue et ne connaissent pas le sens des priorités, vu l'ampleur des dégâts causés par la pluie à Keur Massar.