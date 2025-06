Keur Massar : Plus de 45 millions F CFA en billets noirs saisis, 2 trafiquants arrêtés par la police de Comico

Dans le cadre de la lutte contre le faux-monnayage, la police nationale a réalisé un nouveau coup de filet à Keur Massar. Les éléments du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico ont interpellé A. Djitté et O. Boiro en possession de billets noirs d'une contrevaleur de plus de 45 millions de francs CFA, selon des sources de Seneweb. Ce nouvel exploit est consécutif à l’exploitation d’un renseignement relatif à l'existence d'un réseau de trafic de faux billets à Keur Massar.





D'après la source policière, A. Djitté et O. Boiro ont pris en location un appartement où ils ont gardé un important lot de billets noirs en vue de leur lavage par un spécialiste. La même source a communiqué aux limiers le numéro d’immatriculation du taxi emprunté par les suspects depuis Guédiawaye jusqu’à Keur Massar.





Munis de ces renseignements, les policiers de Comico ont monté un dispositif de surveillance et de filature, à quelques mètres des lieux indiqués. Après une longue planque, la descente inopinée effectuée dans l'appartement dans la nuit du jeudi vers 3 h, a permis d'interpeller les deux suspects en flagrant délit dans leur salon. La perquisition des lieux s'est soldée par la saisie d'un coffre-fort contenant un ensemble de billets noirs en francs CFA et en euros, pour une contrevaleur totale estimée à 45 163 500 F CFA. Il s'agit de 1 130 coupures de 10 000 F CFA, soit 11 300 000 F CFA, et 517 coupures de 100 euros, soit 33 863 000 F CFA.





Après quoi, les sieurs Djitté et Boiro ont été conduits dans les locaux de la police de Yeumbeul-Comico. Interrogés sommairement, ils se sont renvoyé la responsabilité des faits. Ils ont été placés en garde à vue.