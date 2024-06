Keur Massar : surpris dans la cuisine, le voleur déclare qu’il a faim

Attrait à la barre du Tribunal d’instance de Louga, B. Ba, la trentaine révolue, est poursuivi pour tentative de vol, violence et voie de fait. Niant en bloc les accusations, le prévenu, un ressortissant guinéen, explique que le jour des faits, il était tenaillé par la faim. «Je suis marchand ambulant, et je fais le tour des marchés hebdomadaires. C’est ainsi que je me suis rendu à Keur Massar», affirme-t-il avant de poursuivre :



«Je suis arrivé dans cette localité à la tombée de la nuit. Les restaurants et boutiques étaient fermés. J’avais une faim de loup puisque je n’avais rien mangé de la journée.»



C’est à partir de ce moment, dit-il, « qu’il a pris le risque d’entrer dans une maison pour boire de l’eau. »



Ainsi, après s’être désaltéré au robinet se trouvant dans la cour, il a remarqué que la porte menant à la cuisine n’était pas fermée. Il s’est empressé d’y entrer, soutient-il. «Cependant, dès que j’ai touché à la marmite, une dame qui a senti ma présence a toqué à la porte. Pris de peur, j’ai pris la fuite. J’ai heurté par mégarde la vieille dame qui cherchait à fermer la porte derrière moi. Je ne suis pas un voleur », jure le mis en cause.



La partie civile donne une autre version des faits. «Les faits se sont produits vers une heure du matin. Il ne cherchait pas à manger, mais il voulait autre chose. D’ailleurs, quand je suis arrivé, il avait fermé la porte et éteint sa torche. Il m’a violentée avant de parvenir à s’échapper», martèle la plaignante.



Cette dernière ajoute que «l’accusé allait parvenir à s’échapper n’eut été la prompte réaction du voisinage. ». D’ailleurs, un des voisins attendu comme témoin a chargé le prévenu. Ba a finalement été condamné à deux ans dont six mois ferme de prison.