Keur Ndiaye Lô : le meurtrier du «faux lion» livré à la police par... son frère

Abdoulaye Fall dit Siteu (rien à voir avec le lutteur) est tombé. Il a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la brigade de gendarmerie de Sangalkam.



Quatre jours plus tôt, mercredi 5 avril à Keur Ndiaye Lô, Siteu avait poignardé à mort un conducteur de moto Jakarta qui exerçait en même temps le métier de «faux lion». Le tort de la victime : elle s’était interposée entre son meurtrier et un passant à qui il voulait faire la fête pour avoir refusé de donner une pièce pour le café servi gratuitement aux passants par les jeunes du quartier à l’heure de la coupure du jeûne.



Libération, qui avait révélé cette affaire, informe dans son édition de ce mardi que Siteu s’était réfugié après son forfait à Fass Boye, chez sa mère. Le journal renseigne qu’après que cette dernière lui a demandé de se rendre aux gendarmes qui étaient à ses trousses, le mis en cause a plié bagages pour aller s’installer à Yeumbeul chez son grand-frère, un nommé I. Fall.



Libération informe que l’aîné du meurtrier réussit à le livrer au commissariat de Rufisque-Est ; lequel à son tour mit le fugitif à la disposition de la brigade de gendarmerie de Sangalkam.