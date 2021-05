Keur Serigne Touba à Paris : L’association Lamp distribue des ndogous aux jeûneurs

Association Lamp développement de Paris

Ils l’ont réitéré cette année. Malgré la Covid-19 et les restrictions y afférentes, l’association Lamp développement à Paris et ses soutiens sont encore au rendez-vous auprès des jeuneurs en cette période de ramadan. Son président Serigne Cheikh Khady Fall, petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall a encore mobilisé les bonnes volontés pour préparer des ndogous et les distribuer au niveau des Keur Serigne Touba à Taverny et Aulnay-Sous-Bois, tous les vendredis. Un geste bien apprécié des bénéficiaires.





Appuyé d’une forte communauté de Baye Fall, Serigne Cheikh Fall également à la tête de l’association Serigne Fallou Fall du nom du fils aîné de Mame Cheikh Ibra Fall tombé au champ de l’honneur, s’apprête à rendre hommage au tirailleur Serigne Fallou Fall le 8 mai prochain, date de commémoration en France de la fin de la seconde guerre mondiale. L’association Serigne Fallou Fall procédera, en présence des autorités françaises, d’un dépôt de gerbe devant l’Arc de Triomphe.