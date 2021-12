KFC Sénégal ouvre son 5e restaurant à Guédiawaye

KFC Sénégal a procédé hier à l’ouverture de son nouveau restaurant sis à Guédiawaye PAI précisément à l’immeuble ELAN. A cet effet, la Directrice Général Anta Babacar Ngom a baptisé son 5e restaurant au nom de son défunt grand père El Hadji Abdoulaye Ngom pour lui rendre un vibrant hommage.





Selon le fondateur et PDG du groupe Babacar Ngom, ce choix découle d’une particularité qui l’anime parce que tant de souvenirs et d’émotions lui rappellent cette ville qui l’a vu naître et grandir.