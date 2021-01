Khalifa Dia (PCA Senelec) : «Makhtar Cissé avait embauché plus de 1300 personnes, Pape Demba Bitèye en enrôle 300 par an…»

Consternantes, ahurissantes, le vocabulaire manque pour décrire les révélations du Président du Conseil d’administration de Senelec, Khalifa Dia, en réunion avec ses militants dans son fief de Guéoul.Nommé PCA en fin 2019, le maire de cette contrée, selon ses mots, aurait dû être le Directeur Général de la Senelec en remplacement de Mouhamadou Makhtar Cissé, remplacé par Bitèye en Avril 2019. Mais les résultats mitigés obtenus par Benno Bokk Yakaar dans le département de Kébémer dont il est par ailleurs le coordonnateur, aurait changé la donne. Il s’est vu donc confié un poste de PCA « qui le satisfait » a-t-il précisé.Cependant a-t-il fait savoir, le poste de Directeur Général de Senelec aurait pu lui permettre de faire profiter des avantages qu’il procure aux habitants de Guéoul. Ceci en procédant à des embauchements basés sur la clientèle politique. Et d’ailleurs, le Directeur sortant Makhtar Cissé, et son remplaçant Pape Demba Bitèye ne se sont privés pour le faire, a-t-il révélé.« Macky Sall m’avait promis qu’après les élections, il me nommerait Directeur général de la Senelec, mais malheureusement nous avons perdu notre commune. Macky Sall comme il est mon ami, m’a juste nommé Président du Conseil d’Administration. Je préfère ce poste, mais j’aurais aimé aussi être Directeur Général pour vous faire bénéficier des avantages que cela procure. Parce qu’en effet, le Directeur Général actuel (Bitèye), chaque année, embauche plus de 300 personnes qui sont ses amis et proches. L'ancien DG (Makhtar Cissé) en trois ans, a embauché plus de 1300 proches », a-t-il révélé.« Si vous aviez voté pour Benno je serai à l’heure actuelle Directeur Général de Senelec, chaque année j’aurai embauché 200 fils de Ngoumba Guéoul », a ajouté Dia. « Avec un salaire moyen de 500.000 francs ce serait plus de 100.000.000 de francs injectés indirectement à Ngoumba » a-t-il aussi déclaré. Ce qui aurait réglé beaucoup de problèmes, a-t-il fini par dire...