Khalifa Sall : «C’est avec tristesse que j’ai appris le décès brutal de mon ami ABC»

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a aussi rendu hommage à Me Alioune Badara Cissé, décédé hier samedi 28 août à Dakar. «C’est avec tristesse que j’ai appris le décès brutal de mon ami Alioune Badara Cissé. Fidéle en amitié et d’une grande courtoisie, Alioune Badara Cissé a, durant toute sa vie, accompagné les luttes démocratiques, en homme de dignité et d’honneur», a fait remarquer le socialiste.





Pour Khalifa Sall, le Sénégal perd un grand serviteur de l’Etat ,et l’éloquence son maître.