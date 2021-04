Khalifa Sall : « Les Sénégalais souffrent dans leur chair »

Khalifa Sall s’est livré à un exercice de diagnostic sans complaisance des maux du pays, ce samedi. Sa rencontre avec ses militants, dénommé : ’’Jokko Ak Askan Wi’’, a été l’occasion pour le maire déchu de la capitale de constater l’échec des politiques publiques, ces dernières années."Personne n’ose dire que tout va bien dans ce pays. Les gens sont fatigués. La pauvreté est galopante’’, a-t-il déclaré. Pour lui, les politiques publiques nourries ces deux dernières décennies n’ont pas été à la hauteur pour soulager la souffrance des Sénégalais. " Aujourd’hui, on ne peut occulter les difficultés que vivent les Sénégalais. La pauvreté, pour ne pas dire la misère, est dans les foyers. Les pères, les mères, les enfants souffrent dans leur chair. C’est pourquoi, les évènements du mois de mars, où les gens se sont levés volontairement manifester, devraient nous servir de leçon", clame le Socialiste.Sur un autre registre, Khalifa Sall appelle les Sénégalais à la prudence face aux propos ethnicistes. Il estime que cela est une brèche dans laquelle il ne faudrait pas s’engouffrer. Les pères fondateurs de notre nation ont déjà réglé cette question qui reste le bien commun le plus précieux.’’ Le pays va mal. La nation en tant que telle est en danger. On est en train de bafouer notre patrimoine commun. Les gens parlent librement de religion et d’ethnie. Cela risque d’emmener le phénomène de la désagrégation de la nation. Personne d’entre nous ne devrait l’accepter. Nous sommes tous appelés dans notre capacité à dépassionner ce débat", a-t-il suggéré.