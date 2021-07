Khombole : Comment un berger a perdu une trentaine de vaches

La scène était surréaliste avec le spectacle d'un troupeau de vaches qui mourraient une à une, sous les yeux du propriétaire Serigne Modou Diaw. Et selon la première évaluation qui a été faite, c'est une trentaine de vaches qui ont ainsi péri. Le triste spectacle avait eu lieu, avant-hier, au quartier Keur Macodou de Khombole, Les premiers témoignages font état d'une intoxication alimentaire. Une thèse qui sera confirmée par l'homme de l'art, en l'occurrence le vétérinaire Birame Fall appelé à la rescousse.





Selon L'AS, à l'origine du drame il y a de l'aliment de bétail contenant malencontreusement de l'urée et qui a été servi aux animaux, à travers l'eau d'abreuvage. Après consommation, le spectacle était plus que désolant, avec des vaches qui tombaient une à une. Toutes les vaches ayant consommé l'aliment ont été atteintes et c'est dans le désarroi total que le propriétaire a eu le réflexe d'appeler le vétérinaire qui a rappliqué dare-dare.





Devant l'ampleur des dégâts, il s'est référé à ses supérieurs. C'est ainsi qu'il lui a été recommandé de donner aux vaches encore vivantes du vinaigre dilué dans l'eau à hauteur de (50% d'eau et 50% de vinaigre). C'est cela qui a pu sauver un bon nombre de vaches alors que d'autres étaient déjà égorgées. Ce qui n'aura servi à rien, car le vétérinaire a été ferme en informant que la viande n'était pas propre à la consommation.





D'ailleurs, après avoir fait les constats d'usage, la gendarmerie, qui a ouvert une enquête pour mieux cerner les causes réelles de ce drame, a requis les services d'un engin pour creuser une fosse afin que les vaches qui étaient égorgées y soient ensevelies, de peur que des gens malintentionnés s'emparent de la viande pour la consommer ou la mettre frauduleusement sur le marché.