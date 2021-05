Khombole : Un conducteur de Jakarta sauvagement agressé

Une scène d’agression très grave s’est produite, dans la nuit d’hier, à Khombole. Selon L’AS, un jeune conducteur de moto taxi Jakarta, en l’occurrence Ablaye Ndiaye, marié et dont l’épouse est en état de grossesse, a été abordé par un supposé client. Croyant pouvoir faire une bonne affaire, le jakartaman a accepté, mais une fois hors de la ville, il a été sauvagement agressé par le client.



La scène était tellement atroce qu’elle a irrité toute une ville. C’est ainsi que les jeunes ont investi les rues pour brûler des pneus et jeter des pierres au camp des sapeurs-pompiers qui a été saccagé. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour disperser les jeunes en furie. La victime est en train de lutter contre la mort. Et selon différentes sources, l’agresseur a été maîtrisé