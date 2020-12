Khossanto/Diakhaling : Un incendie fait 2 morts et des dégâts matériels

En ce moment, les incendies et feux de brousse font beaucoup de victimes dans le département de Saraya dépourvu d'unités d'incendies et de secours. L'incendie qui vient de faire deux morts à Diakhaling aurait pu être circonscrit si des brigades de secours et d'incendies existaient dans la zone.





La première victime de ce sinistre est un garçon âgé de deux ans, mort calciné. La deuxième, une jeune fille âgée d'un an a rendu l'âme au cours de son évacuation au centre de santé de Kédougou.





Une dizaine de cases parties en fumée et d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA : c'est le triste bilan d'un incendie qui s'est déclaré hier à Diakhaling, localité située à 15 km de la commune de Khossanto dans l'arrondissement de Sabodala. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue. Toutefois, des informations recueillies sur place à Diakhaling par Seneweb, révèlent qu'une part de négligence serait à l'origine de ce drame.





Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sabodala se sont rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre.