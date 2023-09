KIDIRA : Les braqueurs ayant blessé un commerçant mauritanien et emporté les 238 000 F d'un boutiquier arrêtés

Les actions coordonnées de la gendarmerie de Kidira, du Garsi et de l'Esi de Bakel ont permis d’interpeller les deux braqueurs ayant blessé le Mauritanien Saïd Al Moustapha au quartier Pont et vidé les caisses du boutiquier Baye Sèye au quartier Liberté de Kidira, ville frontalière avec le Mali.





En effet, les forces de l'ordre ont interpellé les deux braqueurs qui avaient ouvert le feu sur le commerçant mauritanien Saïd Al Moustapha. Ce dernier avait refusé de leur céder l'argent qu'ils réclamaient et l'avaient blessé par balle dans le dos. Il a été interné à l'hôpital régional de Tambacounda. Ils ont aussi emporté la somme de 238 000 F CFA dans la boutique de Baye Ibra Sèye. Il s’agit d'un élève du lycée de Kidira et de son complice conducteur de moto-Jakarta.





Lors de leur interrogatoire, les deux mis en cause ont avoué être les auteurs de l'attaque violente. De plus, une perquisition menée dans l'antre de ces braqueurs a permis de retrouver l'argent volé dans la boutique de Sèye, mais aussi de saisir un pistolet artisanal, des munitions, des cagoules et une moto, renforçant les preuves contre eux.