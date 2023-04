Kidnapping: Le chanteur évangéliste Bernard Cissa brise le silence et apporte des éclaircissements !

L'affaire a défrayé la chronique ces derniers jours. Marième Sy qui a finalement retrouvé la liberté, a été Kidnappée par une secte religieuse considérée comme une congrégation évangéliste basée aux Parcelles-Assainies avec des temples qui servent à recruter de jeunes filles pour leur inculquer des prières. Ce que l'organisation Jamra de Mame Makhtar Diop a dénoncé et appelé à la fermeture immédiate de cette organisation.





La confrérie évangéliste est sortie de son mutisme pour apporter des éclaircissements sur cette pratique menée par ses pasteurs. Selon Bernard Cissa, Chanteur évangéliste, toutes ces manœuvres n'ont rien à voir avec les organisations évangéliques, tout indiquant que le pasteur qui aurait kidnappé la jeune fille n'est pas un évangéliste.

Il affirme que c'est une autre organisation différente de la congrégation des évangélistes.





"Cette histoire ne correspond pas aux valeurs de l'église évangélique du Sénégal. Les évangélistes ne sont absolument pas une secte mais plutôt une grande confrérie chrétienne reconnue partout dans le monde avec une particularité d'esprit et de foi basée sur l'Evangile de Jesus Christ. Voilà pourquoi on les appelle des évangélistes, car c'est le peuple de l'Evangile. L'église évangéliste a une particularité dans sa doctrine : elle croit à Jésus Christ comme seul sauveur et médiateur des hommes auprès du Dieu créateur. Les évangélistes ne vendent pas de l'eau mystique ou des objets à usage mystique", nous confie Bernard Cissa.





D'après lui, la confrérie ne pratique pas des kidnappings ni faire faire des pratiques sur le fétichisme. Il ajoute que toute la communauté évangélique condamne avec la dernière énergie cette pratique menée sur la jeune fille.





"Les évangélistes ne croient pas aux fétichismes ni à l'idolâtrie et aux gris-gris. C’est une autre congrégation qui ne partage pas la même doctrine de Bible qui est au cœur de cette pratique malsaine. Les évangélistes condamnent fort les pratiques du faux et usage de faux au Sénégal".