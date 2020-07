Kigali / PADEV 2020 : Abdoulaye Diouf Sarr élu « meilleur manager Africain » du secteur de la Santé

Une distinction pour le Sénégal et son ministre de la Santé qui seront à l'honneur cette année, à Kigali (Rwanda).Abdoulaye Diouf Sarr, puisque c’est de lui qu’il s’agit, recevra le prix du meilleur manager africain du secteur de la santé. Il sera distingué du prix PADEV (Prix Africain du Développement) lors d’une cérémonie prévue du 11 au 13 octobre 2020 au Rwanda.Suivant les délibérations du jury du prix PADEV, « le choix s’est porté sur la personne du ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal vu l'importance du volume d'activités de ses prestations dans le secteur de la santé, ainsi que sa remarquable innovation au profit des populations », renseigne un communiqué transmis à Seneweb.Le Prix PADEV a été créé en 2006 à Abidjan par des organisations de la société civile de 12 pays africains réunis autour de la FONDATION 225 (Burkina Faso) et de SAFAM COM INTERNATIONAL (Côte d’Ivoire), rappelle le document reçu.Leur but commun était de contribuer à booster le développement des pays africains à travers l’instauration d’une culture du travail, du mérite et de l'excellence comme une des valeurs cardinales de la société africaine. Ce, à travers la promotion « des œuvres des personnes physiques et morales qui excellent dans leurs secteurs d'activité respectifs, afin qu’elles servent de modèles à d’autres ».