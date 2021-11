Kilifeu- État de santé : Aliou Sané donne des nouvelles

Aliou Sane donne des nouvelles de Kilifeu

«Kilifeu se porte bien». L’annonce est faite sur Facebook par Aliou Sané, Coordonnateur de Yen a marre.





«Ce matin, j'ai rendu visite à notre frère Kilifeu. Il se porte très bien et garde une foi inébranlable et beaucoup de dignité à Rebeuss où il est détenu depuis plus de deux mois maintenant», renseigne Aliou Sané.





Il informe aussi le rappeur de Keur Gui, arrêté pour trafic présumé de visas et de passeports diplomatiques, transmet «toute sa reconnaissance à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais de leur soutien sans faille».





«Le combat pour une justice équitable se poursuivra sans relâche», conclut Aliou Sané dans une publication faite sur sa page Facebook.