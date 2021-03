KMS3 : L’usine fonctionnelle, l’eau coule à flot dans les canalisations, en attendant la potabilisation

Les deux premiers défis de la troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3), à savoir : la production d’eau et l’acheminement de cette eau au niveau des réservoirs de Thiès à travers la nouvelle conduite qui a été posée dans le cadre du projet KMS3, ont été relevés avec succès. En effet, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, à l’issue de sa visite des ouvrages de cette nouvelle usine d’eau à la date du 8 décembre 2020, avait demandé à la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) et aux entreprises en charge des travaux, de « tout faire » pour que la production d’eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021. Une demande qui a été bien respectée par les exécutants car, l’eau est produite et coule à flot dans la conduite. Le constat a été fait par le ministre en marge d’une visite qu’il a effectuée, ce lundi 29 mars 2021, sur le site des nouveaux réservoirs de Thiès en compagnie du Dg de la Sones, Charles Fall, et de la directrice générale de la Sen’Eau, Jany Arnal, dans le cadre d’une évaluation des opérations de mise en service de KMS3.

La production à grande échelle démarrée depuis le 15 février dernier







Selon Serigne Mbaye Thiam, la production d’eau à grand débit de 6 000 mètres cube/heure a effectivement démarré le 15 février 2021. Et cette production d’eau par KMS3 est arrivée au niveau de ces nouveaux réservoirs de Thiès depuis le 9 mars 2021. Elle est également arrivée à Diamniadio, point d’injection dans le réseau d’alimentation en eau potable de Dakar, depuis le 19 mars 2021. Donc, l’engagement pris, qui était d’assurer la production d’eau au plus tard le 31 mars 2021, pour lui, a été bien tenu.





L’eau produite n’est pas encore apte à la consommation





Aujourd’hui, c’est la disponibilité de l’eau potable pour les populations qui est à l’ordre du jour puisque, l’eau qui est produite actuellement par cette nouvelle usine est une eau qui n’est pas encore apte à la consommation. Et cette disponibilité, selon le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, dépend de la fin des opérations de désinfection et de rinçage des 216 kilomètres de canalisation qui ont posés entre Keur Momar Sarr et Sébikonane (Point K). Parce que, ces opérations, qui sont d’une grande complexité pour ce genre d’infrastructure hydraulique, constituent un impératif « technique et sanitaire » à la fois.





La production est utilisée uniquement pour nettoyer, désinfecter et rincer la canalisation





En conséquence, pour le respect du « protocole technique et sanitaire », Serigne Mbaye Thiam estime que cette eau, qui est actuellement produite et qui atteste que l’usine de KMS3 et la canalisation sont désormais fonctionnelles, « ne peut être distribuée en l’état pour la consommation humaine ». Il s’agit donc, de l’eau qui est utilisée pour nettoyer, désinfecter et rincer la canalisation uniquement. En effet, cette production d’eau par l’usine était entendue afin de l’utiliser pour ces différentes opérations car, elles ne pouvaient pas être menées avec l’eau potable qui est produite par les usines de KMS 1 et 2 pour la simple raison que cette eau est destinée à la consommation des populations de Dakar ; et le volume d’eau nécessaire est estimé à 1 million 500 mille mètres cube. Soit 1 milliard 500 millions de litres d’eau.





Il ne reste que la « potabilisation » de l’eau





A ce jour donc, il ne reste que le combat de la potabilité de cette eau qui est produite par KMS3. Et pour le gagner également, l’autorité étatique, en accord avec les techniciens et ingénieurs de la Sones et la Sen’eau, a décidé de poursuivre ce processus de potabilisation de l’eau. Laquelle passe obligatoirement par la désinfection et le rinçage de la canalisation qui transporte l’eau produite vers les zones de consommation.





« Il faut conjuguer l’impératif technique et la nécessité d’avoir les 100 mille m3/jour »





Face à cet ultime défi, le ministre a invité les populations, notamment celles de Dakar, à « faire encore preuve de patience ». Ce, pour que, ce processus qui est déjà enclenché, soit concluant avec succès, et permettre ainsi aux populations d’accéder à une eau propre et saine qui respecte les normes de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Et pour y arriver, il estime qu’il faut conjuguer l’impératif « technique et la nécessité d’avoir, dans les meilleurs délais, la production des 100.000 mètres cube/jour d’eau qui est prévue pour la première phase.





La distribution se fera dans l’intervalle de temps du « protocole sanitaire et technique »





Sur ce, Serigne Mbaye Thiam, qui n’a pas voulu avancer une date précise, a demandé encore une fois à la Sones et la Sen’eau ainsi qu’aux entreprises en charge des travaux de KMS3, de « tout faire pour que l’eau potable produite puisse être distribuée aux ménages au plus tard, dans l’intervalle de temps du « protocole sanitaire et technique », le 5 mai 2021 en « hypothèse optimiste », et le 20 mai 2021 en « hypothèse pessimiste ». Ce, « sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidence technique majeure ».

Il a également demandé à la Sen’Eau, chargée de l’exploitation et la distribution de l’eau potable qui sera produite par KMS3, de « tout mettre en œuvre » pour que les 100.000 mètres cube d’eau potable qui seront produits dans la première phase puissent se « ressentir » sur la disponibilité de l’eau pour les populations.