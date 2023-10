Kolda : 1 kg de drogue saisi sur 4 dealers

Le commissariat central de Kolda a mis fin aux activités délictuelles de quatre trafiquants, avec la saisie d'un kilogramme et 39 cornets de chanvre indien.







Tout est parti de l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien entre les quartiers Médina Chérif et Gadapara.





La visite inopinée effectuée dans un domicile situé dans le premier quartier nommé, a permis de mettre la main sur A. Baldé et M. Diallo. La perquisition des lieux s'est soldée par la découverte d'un kilogramme et 38 cornets de chanvre indien, deux ciseaux et du papier servant au conditionnement de la drogue.





Après cette mission fructueuse, les hommes du commissaire Lat Dior ont investi le quartier Gadapara. Ce qui a permis l'interpellation de Y. Diallo qui venait d'acheter un cornet de chanvre indien. Son fournisseur A. Diao a été aussi arrêté en possession de 175 000 F CFA, sa recette issue de ce commerce illicite, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Au terme de l'enquête diligentée par la police de Kolda, les quatre personnes arrêtées ont été présentées, ce lundi matin, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale du Fouladou.