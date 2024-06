Kolda : 2 élèves violent la copine de leur ami

Le commissariat central de Kolda a déféré ce lundi matin deux élèves pour association de malfaiteurs, viol collectif et détournement de mineure. Le candidat au Bfem M. C. et F. E. M. D., en classe de seconde, se sont relayés sur la copine de leur ami Wiliam. Seneweb vous livre les détails de l'enquête.





Le jeudi dernier, une commerçante a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat central de Kolda. La dame domiciliée au quartier Bantanguel a confié au limier en chef que sa fille mineure a été victime de viol collectif à la cité régionale de Kolda.





Il ressort du dossier que la fille C. L. avait rendu visite à son copain. Mais elle a été violée. Le candidat au Bfem M. C. et F. E. M. D., en classe de seconde, ont profité de l'absence de leur ami Wiliam pour s'enfermer dans la chambre où ils auraient violé la fille.





Les enquêteurs ont réquisitionné les services d'un gynécologue. Après examen, le certificat médical a établi la présence de signes de défloration récente chez la victime, selon des sources de Seneweb.





La poursuite des investigations a permis aux limiers de mettre la main sur les deux suspects. Interrogés sur procès-verbal, les deux élèves sont passés aux aveux. M. C. a avoué avoir pénétré la copine de son ami avec son doigt. Il a lâché prise lorsque la fille a commencé à saigner. Quant à F. E. M. D., il dit avoir embrassé la mineure.