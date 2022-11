Kolda : 4 malfaiteurs arrêtés par la gendarmerie

La compagnie de gendarmerie de Kolda effectue un large ratisse au niveau de son secteur pour lutter contre la délinquance. C'est dans ce cadre que ces pandores ont démantelé un trafic de chanvre indien au niveau de villa Saré Wallon, dans la commune Saré Yoba.



Le dealer K. Kébé a été arrêté avec 1,5 kg et 70 cornets de drogue selon une source de Seneweb. Ainsi, ce dealer a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien.



Un autre individu est tombé dans les filets des gendarmes pour détention et usage de chanvre indien. Les éléments de la Compagnie de Kolda ont fait chuter deux personnes pour exploitation illégale de débits de boissons alcoolisées.



Ces 4 malfaiteurs sont en garde à vue, en attendant leur déferrement au tribunal de grande instance de Kolda. La gendarmerie a réalisé ce résultat suite à l'exploitation de renseignements.