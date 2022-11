Kolda / Délibération sur 6 hectares attribués à un groupe de "criminels" : La mairie de Bignarabé parle de " détournement d'objectif "





L'affaire des six hectares dans la commune de Bignarabé, département de Médina Yoro Foulah continue d'alimenter les débats dans la capitale du Fouladou.

Après l'arrestation de Alpha Yaya Barry, présumé terroriste impliqué dans cette affaire des six hectares, la mairie de Bignarabé monte au créneau pour dire que ces hectares ont été donnés à des écologistes dans le cadre d'un projet sur l'agro-écologie. Un tel projet devait former des jeunes dans ce domaine, selon le maire de Bignarabé, joint par téléphone. D'ailleurs cette délibération a été faite par l'équipe du conseil rural d'alors. Et l'actuel maire Kaba Diao de préciser que cela s'est passé avant 2014, année de passage de Bignarabé de communauté rurale à commune. Ce projet agro-écologie n'ayant pas tenu toutes ses promesses, le site est passé à African Security Academy Sarl. Une société qui utilise ces six hectares pour un projet agricole avec des annonces sur de gros engins devrait investir le site pour de grandes productions. Selon le maire, il y a détournement d'objectif en annulant ce projet agricole pour en faire autre chose qui n'est rien d'autre qu'un camp d'entraînement. Kaba Diao d'ajouter, que si la délibération est passée avec l'approbation du représentant de l'État, c'est parce-que le projet d'agro-écologie ou sur l'agriculture serait bénéfique pour les populations surtout en termes d'emploi. La surprise de voir ces six hectares au village de Saré Madiou a été un cauchemar pour les autorités compétentes et l'autorité administrative a annulé cette délibération et procédé à la suspension des travaux de construction sur les lieux.

Interrogés, les écologistes disent être déçus de ce détournement d'objectif par les membres de cette société (ASA) qui ont voulu y faire un camp d'entraînement sans qu'ils soient au courant de ce changement et de ce que Alpha Yaya Barry et compagnie ont décidé d'y dérouler. Comme pour dire que ce présumé terroriste Alpha Yaya Barry et associés ont trompé la vigilance de tout un monde avant de commencer à exécuter ce projet de camp d'entraînement qui n'est pas du goût de certains Koldois rencontrés.