Kolda : Démantèlement d'un réseau d'exploitation clandestine des carrières

La Gendarmerie nationale, de concert avec la direction régionale de l'environnement et des établissements classés (DREEC) de Kolda (sud), a récemment démantelé un réseau d'exploitation clandestine des carrières de la commune de Kandia, a-t-on appris d'une association locale.





"La section environnement de la Gendarmerie nationale, basée à Dakar, en collaboration avec la compagnie gendarmerie de Kolda, la brigade de Gendarmerie de Vélingara (sud), l'administration territoriale et la DREEC de Kolda, a démantelé un réseau d'exploitation clandestine des carrières, durant ces derniers jours", indique un communiqué reçu de l'Association internationale pour Médina-Mary.





Cette association à but non lucratif travaille depuis 2001 au développement socioéconomique et à la défense des intérêts du village de Médina-Mary et des autres villages voisins, dans la commune de Kandia.





Selon le communiqué, l'opération qui a conduit au démantèlement de ce réseau d'exploitation clandestine "a eu lieu sur un site situé dans une zone isolée, à l'intérieur d'une brousse, dans la commune de Kandia, à environ 2 km au nord-ouest de la ville de Vélingara, le chef-lieu de département".





"Elle a permis de saisir le matériel d'extraction et de mettre fin aux activités lucratives [menées] en toute illégalité", ajoute la même source.





Les membres du réseau démantelé "avaient défriché les lieux et aménagé une piste pour l'accès des camions qu'ils remplissaient de gravats", rapporte le communiqué.