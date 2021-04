Kolda / Fouille d'un débit de boisson alcoolisée par la police : La propriétaire pique une crise et décède

Un fait inédit s'est produit dans la commune de Kolda. Selon des informations de Seneweb, une dame, propriétaire et gérante d'un débit de boisson alcoolisée est décédée après la fouille de ses locaux par la police.Comme d'ordinaire, la police organise des descentes dans certains lieux pour la sécurisation des populations surtout dans le cadre de l'exploitation illégale des débits de boisson alcoolisée. Cette fois-ci, l'opération a viré au drame avec le décès d'une dame qui a piqué d'abord une crise devant les policiers et les membres de sa famille.Peu après, cette dame rend l'âme à la suite d'une crise née de la présence de la police sur son lieu de travail. C'est dans cette ambiance de tristesse que les parents de la victime accompagnés des voisins, ont envahi les locaux du commissariat urbain de Kolda pour se plaindre de cette mort survenue en début de soirée de ce mercredi dans un quartier périphérique de la commune.En attendant les formalités pour son enterrement, le corps sans vie est déposé à la morgue. Âgée d'une quarantaine d'années, la victime laisse derrière elle plus de cinq bouts de bois de Dieu.