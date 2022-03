Kolda / Incendie à Guiro Yéro Mandou : Sept cases et des vivres réduits en cendre, des raisons mystiques évoquées

Un incendie dans le village de Guiro Yéro Mandou à Kolda

Les cas d’incendie sont de plus en plus récurrents dans la région de Kolda. Après Sossoutou, dans le département de Médina Yoro Foulah, mardi dernier, c’est le village de Guiro Yéro Mandou, une petite localité située dans la commune de Dioulacolon, dans le sud du département de Kolda, qui a pris feu. Ce que certains villageois qualifient de mystérieux, indique la source.





Selon les révélations du « Soleil » de ce jour, les faits se sont déroulés le mercredi 09 mars, tard dans la nuit. Cependant, aucune perte en vie n’a été signalée, mais les dégâts matériels sont importants. En réalité, sept cases sont brûlées, en plus des vivres et effets vestimentaires ont été emportés par les flammes. « On ne connait pas encore l'origine de l’incendie qui hante le sommeil des populations. Il apparait seulement dans deux concessions distantes de plus de 200 mètres alors que le reste du village est, jusque-là épargné », a confié la source.





Avisés, les sapeurs-pompiers de Kolda se sont dépêchés sur les lieux. « A chaque fois que les flammes sont éteintes, elles réapparaissent dans une autre case. Nous pensons que ce n’est pas un feu ordinaire. Les cases prennent feu l’un après l’autre presque simultanément, sans que l’on sache ce qui se passe. Les populations se sentent impuissantes face à cet incendie dont on ignore l’origine », a témoigné la même source.





Avant d’ajouter : « Le feu s’est déclaré, la veille, dans la case de l’ancien chef et imam du village qui se trouve dans la maison de l’actuel chef de village, Sékou Baldé. Ce dernier a vu trois de ses cases emportées par les flammes. Il a également perdu des effets vestimentaires et des vivres ».