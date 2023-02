Kolda : Insécurité physique, alimentaire et sanitaire dans cinq localités homonymes du Djoulacolon

Dans le département de Kolda, plus précisément dans la commune de Djoulacolon, cinq villages portant quasiment le même nom, partagent par ironie du sort les mêmes questions de survie. Il s’agit de Guiré Yoro Alpha, Guiré Yoro Bocar, Guiré Yoro Mandou, Guiré Yoro Salma et Guiré Yoro Samba. « Il n’y a pas de lumière, alors, tout est permis », a déclaré Ousmane Baldé, fils de Guiré Yoro Alpha.



Sur le plan sanitaire, « il n’y a que Guiré Yoro Alpha qui a une case de santé moribonde et non fonctionnelle », a ajouté M. Baldé soulignant que les conséquences sanitaires sont regrettables avec la permanence des maladies telles que les infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques devenues endémiques dans ces localités. La mortalité maternelle et infanto-juvénile y connaît des proportions inquiétantes faute de structures sanitaires de proximité. "Les rares évacuations sanitaires se font dans des conditions indécentes", a expliqué Ousmane Baldé, un des jeunes responsables politiques né à Guiré Yoro Alpha.



Le localité ne se porte pas bien dans le secteur de l'éducation. Des écoles élémentaires, créées dans les années 70, ne sont toujours pas clôturées. Un cadre scolaire non accueillant où les élèves n’ont pas le sentiment de sécurité, de confiance et où la stimulation intellectuelle n’est pas favorable.



Les jeunes et les femmes de la localité sont également dans le désœuvrement total. Aucune activité génératrice de revenus au-delà des activités traditionnelles que sont l’agriculture et l’élevage qui, à en croire Ousmane Baldé, ne nourrissent plus les acteurs. Cette absence de vie économique a installé la zone dans une morosité et une pauvreté aiguë.



C’est dans l’optique de sortir les Guiré Yoro de l’ornière, que les jeunes de Guiré Yoro Alpha ont choisi de faire leurs premiers pas dans la politique derrière Ousmane Baldé. Celui-ci a la lourde mission, malgré la poussée de l’opposition qui convoite la zone, de porter le combat de la modernisation du Djoulacolon avec le président Macky Sall. A la tête du forte délégation, Ousmane Baldé est aujourd’hui à Sédhiou, dans le cadre du conseil des ministres délocalisé.