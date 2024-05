KOLDA : La foudre a calciné des vivres à Sinthiang Dabo

Sinthiang Dabo, ce village de la commune de Bagadadji dans le département de Kolda a subi les affres de la foudre. Cette décharge électrique est tombée dans ce village au cours des premières pluies enregistrées dans la nuit du lundi 27 mai 2024. Les dégâts de la foudre sont importants car des vivres sont complètement reduits en cendre. Mil, sorgho, maïs et autres semences sont calcinés y compris des cases en paille. Aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais certains animaux domestiques ont fait les frais de cette foudre. Pour l'heure les populations sinistrées de ce village sont dans le désarroi et appellent à un secours en vivres. En termes de quantité d'eau tombée, on a enregistré 30 mm à Bagadadji, 28 mm a Bignarabé et 21 mm à Saré Yoba. Toutes ces communes sont déjà arrosées par les eaux de pluie.

A signaler que ces premières pluies sont accompagnées d'un vent violent qui a arraché des zincs de plusieurs maisons et autres batiments.