KOLDA :La police a dispersé la caravane de Sonko

Pour cette nuit, la caravane de la liberté conduite par Ousmane Sonko s'est terminée en queue de poisson. C'est au rond-point du quartier Bouna dans la commune que les policiers ont bloqué le maire de Ziguinchor et sa suite. Les forces de l'ordre ont utilisé les gaz lacrymogènes pour repousser et disperser la foule. Après 30 minutes de négociation pour laisser passer le convoi, la police a campé sur sa position qui est de ne laisser passer personne de ce convoi sur cet axe. Et, cela au moment où le leader national du parti Pastef Les Patriotes voulait entrer en ville et continuer vers le siège de son parti à kolda. Ce blocus de la police a empêché la caravane de la liberté d'entrer au centre-ville. Les limiers ont repoussé la foule qui a fini par se disperser. Le président Ousmane Sonko a dû changer de direction pour se retrouver dans un autre lieu sans forcer le barrage des policiers qui faisaient face à une marée humaine qui scandaient "Sonko président, Sonko sunu yakaar "