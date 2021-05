Kolda : Le chef de cabinet du maire claque la porte

Au fur et à mesure qu'on s'approche des élections locales, le groupe du maire s'effrite davantage. Aujourd'hui, c'est le chef de cabinet qui rend le tablier, laissant le maire Abdoulaye Bibi Baldé seul face à son destin.







Mémé si Ibou Tall dit quitter la mairie pour convenance personnelle, il faut préciser que ses relations avec le maire ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps. Ce départ intervient deux mois après d'autres démissions dont celle du directeur de cabinet du maire qui s'est approché du groupe d'un autre responsable de l'APR. Et là, c'est le navire du maire Abdoulaye Bibi Baldé qui continue de couler. Certaines langues déliées annoncent même que d'autres départs suivront très prochainement. Pour l'heure, le maire na pas encore nommé quelqu'un à ce poste.