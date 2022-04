Kolda : Le gaz introuvable ; le charbon est vendu à coût très élevé

Difficile de trouver un sac de charbon à moins de 2500 FCFA dans la commune de Kolda. A présent, le sac de 50 kg est vendu entre 3500 a 4000 FCFA. Un coût dur pour les ménages en cette période de ramadan. D'ailleurs le sac de 100 kg de charbon est cédé à 7500 f CFA. Les différents vendeurs ont rehaussé les prix du fait que le charbon est devenu l'attraction des ménages à cause de la pénurie de gaz butane dont les bouteilles de six et neuf kg sont quasi introuvables.





Ils sont nombreux chaque jour à sillonner les rues de la ville à la recherche d'une bouteille de gaz. Une dame rencontrée à la station d'essence, la mine triste, déplore cette pénurie et invite les vendeurs de charbon à casser les prix dans ce contexte de ramadan. Au quartier Sikilo qui abritait l'ancien village de reclassement des lépreux où on trouvait facilement du charbon dans une ambiance joviale, c'est actuellement le calme plat. Ici, les vendeurs peinent à disposer de sacs de charbon. Ils expliquent que les charbonniers qui opèrent en brousse ont augmenté les prix. A côté de la forte canicule qui sévit dans cette partie du pays, la pénurie de gaz butane et la cherté des prix du charbon constituent un calvaire chez les populations.